Как восстановить паспорт во время военного положения: план действий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как восстановить паспорт во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на Telegram ведомства.
Детали
В Минреинтеграции напомнили, что оформить новый паспорт можно без справки внутреннего переселенца.
Сначала нужно подать заявление в полицию и получить подтверждение о его регистрации. Затем необходимо посетить одно из трех учреждений: подразделение Государственной миграционной службы, Центр предоставления административных услуг или Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Для оформления нового паспорта с собой нужно взять:
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- упомянутое выше заявление;
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- выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения на территории Украины);
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- квитанцию об оплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от уплаты;
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- документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д.
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Оформить новый паспорт можно по месту обращения человека только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий.
Напомним
В Украине начинает действовать постановление, которое поможет вернуться домой насильственно вывезенным в россию украинцам.