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Як насильно депортованим громадянам України повернутися додому та відновити документи: деталі

Як насильно депортованим громадянам України повернутися додому та відновити документи: деталі

Київ • УНН

 • 495172 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні починає діяти урядова постанова, яка допоможе насильно вивезеним до рф українцям повернутися додому. Про це повідомляє Державна міграційна служба України, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка затверджує Порядок реалізації експериментального проєкту щодо оформлення і видачі на території України посвідчення особи на повернення до України. Вказану постанову Уряду прийняв 21 жовтня 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, понад мільйон українців були насильно депортовані з окупованих територій до росії. У цих людей вилучили документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України.

Своєю чергою проєкт ДМС України допоможе нашим співгромадянам повернутися до України.

Як буде відбуватися цей процес

Посвідчення особи на повернення до України оформлятимуть особам, інформація про яких є в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також дітям, незалежно від того, чи є про них інформація у відповідних реєстрах.

Для цього до територіального органу ДМС потрібно буде звернутися одному з батьків або іншому законному представнику (для особи віком до 18 років), а для повнолітньої особи - члену сім’ї (одному з батьків, подружжю, повнолітній дитині, рідному (повнорідному, неповнорідному) брату/сестрі). Надану інформацію перевірятимуть працівники ДМС за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У випадку, якщо ж у особи немає родичів в Україні або вони не можуть звернутися до підрозділу ДМС через перебування на окупованій території, посвідчення на повернення особи можливо буде оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції до ДМС.

Рішення про оформлення посвідчення особи на повернення до України ухвалюватиме відповідний підрозділ ДМС за результатами ідентифікації особи, перевірки факту належності до громадянства України або визнання особою без громадянства в Україні та перевірки поданої законним представником, членом сім’ї або Мінреінтеграції інформації.

Оформлення посвідчення здійснюватиметься безкоштовно протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви-анкети встановленого зразка. Термін дії документа - до трьох місяців.

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