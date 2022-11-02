Жителів Херсонщини під виглядом "евакуації" депортують в росію – облрада

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"Терористи-загарбники херсонських земель вже не приховують, що так звана "евакуація" – це депортація. Акція з виселення стосується всієї території Херсонщини. Психологічних і фізичних знущань зазнають як громади правого берега, так і громади лівого берега", – написав Соболевський.

За його словами, жителів відправляють не до більш менш спокійних населених пунктів лівого берега, а до росії.

"краснодарський край у цій "подорожі" в один кінець лише проміжний пункт. Бажаючим виїхати треба добре подумати, оскільки повернутись назад до України може бути вкрай важко. Гарантій, що росія випустить наших громадян, немає", – додав Соболевський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що росіяни намагаються заманити українські війська у пастку, тому роблять вигляд, що готуються покинути Херсон і вивозять населення.

Юрій Соболевський повідомляв, що ситуація у тимчасово окупованому Херсоні залишається складною, проте українці відмовляються від "евакуації" до рф, очікуючи на деокупацію міста.