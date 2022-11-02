Жителей Херсонской области под видом "эвакуации" депортируют в россию – облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона, а в россию. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает УНН.
Детали
"Террористы-захватчики херсонских земель уже не скрывают, что так называемая "эвакуация" – это депортация. Акция по выселению касается всей территории Херсонской области. Психологическим и физическим издевательствам подвергаются как громады правого берега, так и громады левого берега", – написал Соболевский.
По его словам, жителей отправляют не в более менее спокойные населенные пункты левого берега, а в россию.
"краснодарский край в этом "путешествии" в один конец лишь промежуточный пункт. Желающим выехать нужно хорошо подумать, поскольку вернуться назад в Украину может быть очень тяжело. Гарантий, что россия выпустит наших граждан, нет", – добавил Соболевский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что россияне пытаются заманить украинские войска в ловушку, поэтому делают вид, что готовятся покинуть Херсон и вывозят население.
Юрий Соболевский сообщал, что ситуация во временно оккупированном Херсоне остается сложной, однако украинцы отказываются от "эвакуации" в рф, ожидая деоккупации города.