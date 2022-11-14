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Как насильственно депортированным гражданам Украины вернуться домой и восстановить документы: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине начинает действовать правительственное постановление, которое поможет насильственно вывезенным в рф украинцам вернуться домой. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, утверждающее Порядок реализации экспериментального проекта по оформлению и выдаче на территории Украины удостоверения личности на возвращение в Украину. Указанное постановление Правительства приняло 21 октября 2022 года», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, более миллиона украинцев были насильственно депортированы с оккупированных территорий в россию. У этих людей изъяли документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

В свою очередь, проект ГМС Украины поможет нашим согражданам вернуться в Украину.

Как будет происходить этот процесс

Удостоверение личности возвращения в Украину будут оформлять лицам, информация о которых есть в Едином государственном демографическом реестре, а также детям, независимо от того, есть ли о них информация в соответствующих реестрах.

Для этого в территориальный орган ГМС нужно будет обратиться одному из родителей или другому законному представителю (для лица в возрасте до 18 лет), а для совершеннолетнего лица - члену семьи (одному из родителей, супругам, совершеннолетнему ребенку, родному (полнородном, не полнородном) брате/сестре). Данную информацию будут проверять работники ГМС по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В случае, если у депортированного лица нет родственников в Украине или они не могут обратиться в подразделение ГМС из-за пребывания на оккупированной территории, удостоверение на возвращение лица возможно будет оформить по официальному обращению Минреинтеграции в ГМС.

Решение об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину будет принимать соответствующее подразделение ГМС по результатам идентификации лица, проверки факта принадлежности к гражданству Украины или признания лицом без гражданства в Украине и проверки поданной законным представителем, членом семьи или Минреинтеграции информации.

Оформление удостоверения будет осуществляться бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты установленного образца. Срок действия документа - до трех месяцев.

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