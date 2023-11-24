С мая в приложении "Дія" зарегистрировался 1 млн новых пользователей: над чем еще работает Минцифры
Киев • УНН
Успех сервиса "Дія" стал толчком к дальнейшей цифровизации государства. Поэтому сейчас на запущено еще несколько проектов.
Сейчас приложение "Дія" насчитывает почти 20 млн пользователей, хотя еще в мае "Дією" пользовалось лишь 19 млн украинцев. Успех этого сервиса стал толчком к дальнейшей цифровизации государства. Поэтому сейчас на запущено еще несколько проектов. Об этом сообщили forbes со ссылкой на выступление министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время конференции Forbes Tech во Львове, пишет УНН.
Мы запустили много продуктов до и во время полномасштабной войны. В частности, "Дія" показала себя с точки зрения безопасности. Там нет никаких утечек данных. Система работает. "Дія" почти достигла отметки в 20 млн пользователей. Мы запустили соответствующие услуги, отреагировав на новые проблемы. От уведомлений о передвижении врага на оккупированной территории до "еВідновлення- отметил Михаил Федоров.
Детали
В Минцифры работают над рядом новых услуг через "Дію". Среди них - "еВідновлення", "еНотаріат", документы об образовании, "еШлюб", карта укрытий, "еПідприємець" и др.
Работа продолжается над сервисом "еБронювання". Согласно словам Федорова, программа уже на финале и скоро будет запущена.
Также на стадии бета-тестирования проект "Дія.Офіс", который станет ответом на вопрос, как сделать так, чтобы государственная служба была эффективной.
Вдобавок в сфере сертификации и монетизации уничтоженного имущества и перерегистрации авто ожидается "революция". "Мы просто убьем коррупцию в сервисных центрах",- говорит Федоров.
Дополнение
Запуск образовательного сервиса "Мрия" переносится на 2024 год. Хотя ранее сообщалось, что приложение планируют запустить в тестовом режиме в конце этого года. О проекте "Мрия" Федоров говорит: "Думаю, что он будет не менее успешным, чем "Дія"".
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С мая в приложении "Дія" зарегистрировался 1 млн новых пользователей: над чем еще работает Минцифры
Успех сервиса "Дія" стал толчком к дальнейшей цифровизации государства. Поэтому сейчас на запущено еще несколько проектов.
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