єВідновлення: у Мінінфраструктури анонсували спільний проект з Банком розвитку Ради Європи щодо відновлення житла, зруйнованого війною

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“Вже зараз реалізуємо комплексну державну політику для відновлення пошкодженого та зруйнованого житла. Високу динаміку показує програма грошової допомоги на ремонти єВідновлення — майже 800 мільйонів гривень направлено 10 тисячам родинам українців, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. Кілька тижнів тому почали працювати комісії органів місцевого самоврядування щодо компенсацій за знищене житло. Наступний етап — грошова допомога на відновлення жила зі значними руйнуваннями. Разом з БРРЄ розглядаємо можливість спільної реалізації проєкту у відновленні саме багатоквартирних житлових будинків, враховуючи широку експертизу Банку”, — прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков.

Деталі

Цільова група капітальних ремонтів — житлові об’єкти, які під час збройної агресії рф зазнали середніх та значних руйнувань.

У якості додаткового компонента цього проєкту в Мінінфраструктури запропонували грошові компенсації за знищене нерухоме майно. Адже станом на 31 серпня 2023 року українці подали понад 24 тисяч заяв на отримання компенсацій, аби придбати собі нове житло.

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За даними Міністерства відновлення у період повномасштабного вторгнення частково або повністю були зруйновані понад 23 тисячі багатоквартирних будинків по всій території України.

Уся інформація про руйнування акумулюється в Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна (РПЗМ). Станом на серпень 2023 року середній або значний рівень руйнувань документально підтверджений у 865 багатоквартирних будинках, а отже вони можуть потрапити в програму відновлення від Банку розвитку Ради Європи.

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Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Банк розвитку Ради Європи долучився до практичної допомоги українцям. Зокрема, БРРЄ виділив зі свого Фонду мігрантів та біженців понад 5 млн євро для підтримки переміщених осіб з України у країнах-членах Ради Європи.

У травні Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо прийняття Статуту Банку. А у червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи.

Довідково

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) — створений в 1956 році багатостороння фінансова установа, яка має виключно соціальну спрямованість. Банк є головним інструментом Ради Європи у практичній реалізації політики соціальної солідарності та згуртованості.

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БРРЄ має 3 ключові напрямки роботи:



стале інклюзивне зростання;



підтримка й підвищення якості життя уразливих груп та інтеграція біженців, переміщених осіб і мігрантів;



діяльність задля сталого екологічного розвитку.



Станом на сьогодні членами Банку є 40 держав-членів Ради Європи, Святий Престол та Косово. Штаб-квартира БРРЄ розташована в Парижі.