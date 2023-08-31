єВідновлення: в Мининфраструктуры анонсировали совместный проект с Банком развития Совета Европы по восстановлению жилья, разрушенного войной

Цитата

“Уже сейчас реализуем комплексную государственную политику для восстановления поврежденного и разрушенного жилья. Высокую динамику показывает программа денежной помощи на ремонты єВідновлення — почти 800 миллионов гривен направлено 10 тысячам семьям украинцев, чье жилье пострадало в результате российской агрессии. Несколько недель назад начали работать комиссии органов местного самоуправления по компенсациям за уничтоженное жилье. Следующий этап — денежная помощь на восстановление жилья со значительными разрушениями. Вместе с БРРЕ рассматриваем возможность совместной реализации проекта в восстановлении именно многоквартирных жилых домов, учитывая широкую экспертизу Банка”, — прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Курбаков.

Детали

Целевая группа капитальных ремонтов — жилые объекты, которые во время вооруженной агрессии рф подверглись средним и значительным разрушениям.

В качестве, дополнительного компонента этого проекта в Мининфраструктуры предложили денежные компенсации за уничтоженное недвижимое имущество. Ведь, по состоянию на 31 августа 2023 года украинцы подали более 24 тысяч заявок на получение компенсаций, чтобы приобрести себе новое жилье.

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По данным Министерства восстановления в период полномасштабного вторжения частично или полностью были разрушены более 23 тысяч многоквартирных домов по всей территории Украины.

Вся информация о разрушениях аккумулируется в Реестре поврежденного и разрушенного имущества (РПЗУ). По состоянию на август 2023 года средний или значительный уровень разрушений документально подтвержден в 865 многоквартирных домах, а значит они могут попасть в программу восстановления от Банка развития Совета Европы.

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Напомним

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Банк развития Совета Европы присоединился к практической помощи украинцам. В частности, БРРЕ выделил из своего Фонда мигрантов и беженцев более 5 млн евро для поддержки перемещенных лиц из Украины в странах-членах Совета Европы.

В мае Верховная Рада Украины поддержала законопроект о принятии Статута Банка. А в июне Украина завершила процесс вступления и стала 43-й страной-членом Банка развития Совета Европы.

Справочно

Банк развития Совета Европы (БРРЕ) — создан в 1956 году многостороннее финансовое учреждение, имеющее исключительно социальную направленность. Банк является главным инструментом Совета Европы в практической реализации политики социальной солидарности и сплоченности.

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БРРЕ имеет 3 ключевых направления работы:



устойчивый инклюзивный рост;



поддержка и повышение качества жизни уязвимых групп и интеграция беженцев, перемещенных лиц и мигрантов;



деятельность для устойчивого экологического развития.



По состоянию на сегодня членами Банка являются 40 государств-членов Совета Европы, Святой Престол и Косово. Штаб-квартира БРРЕ расположена в Париже.