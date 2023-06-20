Україна стала 43-м членом Банку розвитку Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна у червні завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні потреб у сфері охорони здоров’я, реконструкції та соціальному розвитку, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
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Набуття Україною членства в Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.
"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи - це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати наявні виклики", — прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.
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"Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку", — зазначив Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
Довідково
Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році з метою вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.
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