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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО, передає УНН із посиланням на повідомлення Сейму на сторінці у Twitter.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО

Цитата

"Сейм ухвалив постанову про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.

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