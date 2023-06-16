Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО, передає УНН із посиланням на повідомлення Сейму на сторінці у Twitter.
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"Сейм ухвалив постанову про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - йдеться у повідомленні.
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За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.
"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.
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