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НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на Вільнюському саміті - Столтенберг

Київ • УНН

 • 870766 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. НАТО має на меті провести перше засідання Ради Україна-НАТО за участю Президента України Володимира Зеленського на саміті у Вільнюсі, який відбудеться у липні. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів оборони країн Альянсу у п'ятницю, пише УНН.

НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на Вільнюському саміті - Столтенберг

Цитата

"Ми... працюємо над створенням нової Ради Україна-НАТО. Де Україна буде рівна союзникам по НАТО. А також консультуватися та вирішувати безпекові питання, що становлять взаємний інтерес. Наша мета – провести перше засідання нової Ради у Вільнюсі із Президентом Зеленським", - сказав Столтенберг.

Деталі

Генсек НАТО ще раз повторив, що всі в Альянсі погоджуються з тим, що за останнє десятиліття Україна вже наблизилася до НАТО. "Ми згодні з тим, що двері НАТО відчинені. Що Україна стане членом Альянсу. І це рішення мають ухвалити союзники та Україна. росія не має права вето", - сказав він.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але коли це станеться, нам потрібно створити основу, яка б забезпечила майбутню безпеку України. І зробити так, щоби історія не повторилася", - додав Генсек НАТО.

Столтенберг також повідомив про зустріч у межах засідання міністрів НАТО з головою Міноборони України Олексійєм Резніковим і Верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем: "Ми зустрілися в Комісії НАТО-Україна з міністром оборони Резніковим та верховним представником ЄС Боррелем".

"Українські війська активізували бойові дії на лінії фронту. І досягають стабільного прогресу. Але вони стикаються з важкою місцевістю, російськими військами, що окопалися, та жорстокими боями", - сказав Генсек.

Він наголосив, що оскільки агресивна війна росії продовжується, "дуже важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку".

"Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї та навчання для України. У тому числі ініціативу під керівництвом Нідерландів та Данії цього літа розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. І, разом зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами, доставити сотні ракет ППО малої та середньої дальності. Союзники також пообіцяли збільшити підтримку у межах Комплексного пакету допомоги НАТО. Наразі внески та зобов'язання становлять 500 мільйонів євро. Ми працюємо над багаторічним пакетом із значним фінансуванням", - зауважив він.

Нагадаємо

Міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба зауважував раніше, що заснування Ради Україна-НАТО має супроводжуватися рішучим кроком до членства, інакше це "все одно, що надати танк без гармати".

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна очікує від НАТО запрошення до членства влітку. Також Зеленський казав, що якщо країни НАТО під час саміту у Вільнюсі в липні цього року не дадуть Україні "чіткий сигнал" про те, що вона стане повноправним членом Альянсу після закінчення війни, то їй "немає сенсу" бути на заході.

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