"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 13307 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 15723 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 21124 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 47507 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 59417 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 64516 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57760 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60260 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56800 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

7 грудня на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. російські війська завдали 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, застосували 6 ракет та скинули 87 керованих авіабомб.

Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Від початку доби 7 грудня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосували шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

Шість штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку.

росія та Україна втратила понад 2 млн солдат, тому необхідно покласти край війні - Келлог07.12.25, 11:19 • 3840 переглядiв

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу, також уразили два пункти управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень, ворог намагавс просунутись до населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в напрямку Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

"На решті напрямків – без особливих змін", - додали у Гештабі.

Нагадаємо

Протягом 6 грудня російські війська втратили 1080 військових, 33 артилерійські системи та 3 танки.

Президент Чехії Петер Павел: Якщо ми дозволимо росії вийти з війни переможцем, ми всі програємо 07.12.25, 15:30 • 3894 перегляди

Вадим Хлюдзинський

