Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Від початку доби 7 грудня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосували шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

Шість штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу, також уразили два пункти управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу противника