Враг несет значительные потери на Покровском направлении: сводка Генштаба

С начала суток 7 декабря на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что российские войска нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб.

Кроме этого, задействовали для поражений 3358 дронов-камикадзе и совершили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.

Шесть штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахового, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономичное, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филиа.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 88 оккупантов, из них 51 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БпЛА, укрытие для личного состава, также поразили два пункта управления БпЛА и 8 укрытий для личного состава противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороне, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений, враг пытался продвинуться к населенным пунктам Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил две безуспешные атаки в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

"На остальных направлениях – без особых изменений", - добавили в Генштабе.

Напомним

В течение 6 декабря российские войска потеряли 1080 военных, 33 артиллерийские системы и 3 танка.

