Враг несет значительные потери на Покровском направлении: сводка Генштаба

17:16 • 8848 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 13938 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 16228 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 21604 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 47799 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 59654 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 64704 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57866 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60352 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56856 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Популярные новости
Украинцы начали получать 6500 гривен помощи в рамках "Зимней поддержки": кто может претендовать на выплаты7 декабря, 13:57 • 5116 просмотра
Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны7 декабря, 14:19 • 4594 просмотра
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать7 декабря, 15:00 • 8024 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ7 декабря, 15:33 • 11394 просмотра
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРОPhoto7 декабря, 15:50 • 6522 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 49858 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 59377 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 71550 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 92702 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 79791 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 40758 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 50596 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 51818 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 65832 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 63497 просмотра
Враг несет значительные потери на Покровском направлении: сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 592 просмотра

7 декабря на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. российские войска нанесли 2 ракетных и 32 авиационных удара, применили 6 ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб.

Враг несет значительные потери на Покровском направлении: сводка Генштаба

С начала суток 7 декабря на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что российские войска нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, применили шесть ракет и сбросили 87 управляемых авиабомб.

Кроме этого, задействовали для поражений 3358 дронов-камикадзе и совершили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Песчаного.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.

Шесть штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя и Серебрянки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра, на Краматорском направлении.

Россия и Украина потеряли более 2 млн солдат, поэтому необходимо положить конец войне - Келлог07.12.25, 11:19 • 3868 просмотров

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахового, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Новоекономичное, Гришино, Котлино, Удачное, Дачное, Филиа.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 88 оккупантов, из них 51 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БпЛА, укрытие для личного состава, также поразили два пункта управления БпЛА и 8 укрытий для личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороне, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений, враг пытался продвинуться к населенным пунктам Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил две безуспешные атаки в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

"На остальных направлениях – без особых изменений", - добавили в Генштабе.

Напомним

В течение 6 декабря российские войска потеряли 1080 военных, 33 артиллерийские системы и 3 танка.

Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем07.12.25, 15:30 • 3982 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина