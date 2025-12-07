Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 5304 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 35173 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 47409 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 55160 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 52551 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 56722 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54938 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39945 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 83590 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44411 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
92%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 11026 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины7 декабря, 04:08 • 12906 просмотра
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети7 декабря, 04:26 • 10347 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабряPhoto7 декабря, 04:46 • 3608 просмотра
Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters7 декабря, 05:17 • 4596 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 40442 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 50091 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 63342 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 83590 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 72246 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Илон Маск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кременчуг
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 36159 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 45436 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 46856 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 60882 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 58948 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа россии в войне против Украины станет поражением для всего Запада. Он сравнил возможные тайные переговоры между россией и США по Украине с Мюнхенским соглашением 1938 года.

Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем

Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить россии выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада. Об этом Павел заявил в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Павел, разоблачение в прошлом месяце о тайных переговорах между россией и США, на которых предлагалось отобрать землю у Украины, слишком ярко напоминает ему Мюнхенское соглашение 1938 года, которое положило начало расформированию и подчинению Чехословакии.

Если мы позволим россии выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем

 - сказал Павел.

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин о начале войны напомнил ему о том, что пережила его собственная страна.

Для Чехословакии немецкое меньшинство в Судетах было использовано как предлог. Тот же нарратив использует владимир путин

 - добавил Павел.

По его словам, многие чехи восприняли 1938 год как откровенное предательство со стороны своих союзников, однако на этот раз, по мнению Павела, Запад виноват не столько в том, что продал украинцев, сколько в том, что ему постоянно не хватает коллективного мужества отстаивать собственные ценности.

То, что мы сейчас делаем, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием защищать принципы, которые мы все якобы защищаем

- отметил президент.

Павел подчеркнул, что после завершения войны Европе потребуется новый договор о безопасности с москвой - наподобие Хельсинкских соглашений 1975 года, но только после того, как россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовую беседу с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались мирные соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты, в частности вывод российских войск из Донбасса.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Петр Павел
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина