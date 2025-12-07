Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем

Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить россии выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада. Об этом Павел заявил в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Как заявил Павел, разоблачение в прошлом месяце о тайных переговорах между россией и США, на которых предлагалось отобрать землю у Украины, слишком ярко напоминает ему Мюнхенское соглашение 1938 года, которое положило начало расформированию и подчинению Чехословакии.

Если мы позволим россии выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем - сказал Павел.

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин о начале войны напомнил ему о том, что пережила его собственная страна.

Для Чехословакии немецкое меньшинство в Судетах было использовано как предлог. Тот же нарратив использует владимир путин - добавил Павел.

По его словам, многие чехи восприняли 1938 год как откровенное предательство со стороны своих союзников, однако на этот раз, по мнению Павела, Запад виноват не столько в том, что продал украинцев, сколько в том, что ему постоянно не хватает коллективного мужества отстаивать собственные ценности.

То, что мы сейчас делаем, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием защищать принципы, которые мы все якобы защищаем - отметил президент.

Павел подчеркнул, что после завершения войны Европе потребуется новый договор о безопасности с москвой - наподобие Хельсинкских соглашений 1975 года, но только после того, как россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.

