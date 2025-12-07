Президент Чехии Петер Павел: Если мы позволим россии выйти из войны победителем, мы все проиграем
УНН
Президент Чехии Петр Павел заявил, что победа россии в войне против Украины станет поражением для всего Запада. Он сравнил возможные тайные переговоры между россией и США по Украине с Мюнхенским соглашением 1938 года.
Детали
Как заявил Павел, разоблачение в прошлом месяце о тайных переговорах между россией и США, на которых предлагалось отобрать землю у Украины, слишком ярко напоминает ему Мюнхенское соглашение 1938 года, которое положило начало расформированию и подчинению Чехословакии.
Если мы позволим россии выйти из этого конфликта победителем, мы все проиграем
Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин о начале войны напомнил ему о том, что пережила его собственная страна.
Для Чехословакии немецкое меньшинство в Судетах было использовано как предлог. Тот же нарратив использует владимир путин
По его словам, многие чехи восприняли 1938 год как откровенное предательство со стороны своих союзников, однако на этот раз, по мнению Павела, Запад виноват не столько в том, что продал украинцев, сколько в том, что ему постоянно не хватает коллективного мужества отстаивать собственные ценности.
То, что мы сейчас делаем, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием защищать принципы, которые мы все якобы защищаем
Павел подчеркнул, что после завершения войны Европе потребуется новый договор о безопасности с москвой - наподобие Хельсинкских соглашений 1975 года, но только после того, как россия признает территориальный суверенитет всех государств и согласится на ограничение собственной агрессивной деятельности.
Напомним
