Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент Чехії Петер Павел: Якщо ми дозволимо росії вийти з війни переможцем, ми всі програємо

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога росії у війні проти України стане поразкою для всього Заходу. Він порівняв можливі таємні переговори між росією та США щодо України з Мюнхенською угодою 1938 року.

Президент Чехії Петер Павел: Якщо ми дозволимо росії вийти з війни переможцем, ми всі програємо

Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу. Про це Павел заявив в інтерв’ю The Sunday Times, передає УНН.

Деталі

Як заявив Павел, викриття минулого місяця про таємні переговори між росією та США, на яких пропонувалося відібрати землю в України, надто яскраво нагадує йому Мюнхенську угоду 1938 року, яка започаткувала розформування та підкорення Чехословаччини.

Якщо ми дозволимо росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо

 - сказав Павел.

Він наголосив, що російського диктатора володимира путіна про початок війни нагадав йому про те, чого зазнала його власна країна.

Для Чехословаччини німецька меншина в Судетах була використана як привід. Той самий наратив використовує володимир путін

 - додав Павел.

За його словами, багато чехів сприйняли 1938 рік як відверту зраду з боку своїх союзників, проте цього разу, на думку Павела, Захід винен не стільки в тому, що продав українців, скільки в тому, що йому постійно бракує колективної мужності відстоювати власні цінності.

Те, що ми зараз робимо, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням захищати принципи, які ми всі нібито захищаємо

- зазначив президент.

Павел наголосив, що після завершення війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з москвою - на кшталт Гельсінкських угод 1975 року, але лише після того, як росія визнає територіальний суверенітет усіх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорювалися мирні угоди, питання безпеки та територіальні аспекти, зокрема виведення російських військ з Донбасу.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Петр Павел
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна