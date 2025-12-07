Россия и Украина потеряли более 2 млн солдат, поэтому необходимо положить конец войне - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов солдат в войне, поэтому необходимо положить конец конфликту. Об этом Келлог заявил на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана, передает УНН.

Детали

"СССР покинул Афганистан, потеряв 18 тыс. солдат. Мы покинули Вьетнам, потеряв 58 тыс. солдат. Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов. Подумайте об этом. Это ужасные цифры. Поэтому мы должны положить конец этому конфликту. Президент Трамп это понимает. Президент Трамп приложил все усилия, чтобы поговорить с людьми, и это замечательно. Он разговаривал с Путиным, Зеленским и всеми остальными, с кем нужно было поговорить. Поэтому я думаю, что мы почти достигли цели", - сказал Келлог.

Он добавил, что не будет говорить от имени переговорщиков или о том, как это работает сейчас, но это совместные усилия всей команды, и украинцы очень хорошо подобрали людей, которых они отправили на переговоры во главе с Рустемом Умеровым.

Нам просто придется, знаете, подождать и посмотреть, как все пойдет, но мы действительно очень близко - добавил Келлог.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались мирные соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты, в частности вывод российских войск из Донбасса.