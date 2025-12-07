Россия и Украина потеряли более 2 млн солдат, поэтому необходимо положить конец войне - Келлог

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 30019 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 40815 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 49374 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 47801 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 53701 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53275 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39200 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 79960 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43499 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38778 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
97%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ атаковала объекты инфраструктуры Кременчуга: в городе перебои со светом, водой и теплом7 декабря, 00:14 • 3240 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 9532 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет7 декабря, 03:24 • 4288 просмотра
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 3710 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 6690 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 36443 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 46282 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 59930 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 79961 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 69106 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Китай
Кременчуг
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 34571 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 43587 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 45102 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 59104 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 57321 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
The New York Times

Россия и Украина потеряли более 2 млн солдат, поэтому необходимо положить конец войне - Келлог

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Спецпредставитель президента США Келлог заявил, что Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов солдат в войне. Он подчеркнул необходимость положить конец конфликту.

Россия и Украина потеряли более 2 млн солдат, поэтому необходимо положить конец войне - Келлог

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов солдат в войне, поэтому необходимо положить конец конфликту. Об этом Келлог заявил на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана, передает УНН.

Детали

"СССР покинул Афганистан, потеряв 18 тыс. солдат. Мы покинули Вьетнам, потеряв 58 тыс. солдат. Россия и Украина вместе потеряли более двух миллионов. Подумайте об этом. Это ужасные цифры. Поэтому мы должны положить конец этому конфликту. Президент Трамп это понимает. Президент Трамп приложил все усилия, чтобы поговорить с людьми, и это замечательно. Он разговаривал с Путиным, Зеленским и всеми остальными, с кем нужно было поговорить. Поэтому я думаю, что мы почти достигли цели", - сказал Келлог.

Он добавил, что не будет говорить от имени переговорщиков или о том, как это работает сейчас, но это совместные усилия всей команды, и украинцы очень хорошо подобрали людей, которых они отправили на переговоры во главе с Рустемом Умеровым.

Нам просто придется, знаете, подождать и посмотреть, как все пойдет, но мы действительно очень близко

- добавил Келлог.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с членами команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждались мирные соглашения, вопросы безопасности и территориальные аспекты, в частности вывод российских войск из Донбасса.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Рустем Умеров
Вьетнам
Афганистан
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина