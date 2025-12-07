$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 29704 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 40154 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 48826 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47291 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53310 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53116 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39095 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79622 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43415 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38736 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
росія та Україна втратила понад 2 млн солдат, тому необхідно покласти край війні - Келлог

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Спецпредставник президента США Келлог заявив, що росія та Україна разом втратили понад два мільйони солдатів у війні. Він наголосив на необхідності покласти край конфлікту.

росія та Україна втратила понад 2 млн солдат, тому необхідно покласти край війні - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що росія і Україна разом втратили понад два млн солдат у війні, тому необхідно покласти край конфлікту. Про це Келлог заявив на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, передає УНН.

Деталі

"СРСР покинув Афганістан, втративши 18 тис. солдатів. Ми покинули В’єтнам, втративши 58 тис. солдатів. росія і Україна разом втратили понад два мільйони. Подумайте про це. Це жахливі цифри. Тому ми повинні покласти край цьому конфлікту. Президент Трамп це розуміє. Президент Трамп доклав усіх зусиль, щоб поговорити з людьми, і це чудово. Він розмовляв з путіним, Зеленським та всіма іншими, з ким потрібно було поговорити. Тому я думаю, що ми майже досягли мети", - сказав Келлог.

Він додав, що не буде говорити від імені переговірників або про те, як це працює зараз, але це спільні зусилля всієї команди, і українці дуже добре підібрали людей, яких вони відправили на переговори на чолі з Рустемом Умєровим.

Нам просто доведеться, знаєте, почекати і подивитися, як все піде, але ми дійсно дуже близько

- додав Келлог.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорювалися мирні угоди, питання безпеки та територіальні аспекти, зокрема виведення російських військ з Донбасу.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Рустем Умєров
В'єтнам
Афганістан
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна