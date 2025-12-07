росія та Україна втратила понад 2 млн солдат, тому необхідно покласти край війні - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що росія і Україна разом втратили понад два млн солдат у війні, тому необхідно покласти край конфлікту. Про це Келлог заявив на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана, передає УНН.

Деталі

"СРСР покинув Афганістан, втративши 18 тис. солдатів. Ми покинули В’єтнам, втративши 58 тис. солдатів. росія і Україна разом втратили понад два мільйони. Подумайте про це. Це жахливі цифри. Тому ми повинні покласти край цьому конфлікту. Президент Трамп це розуміє. Президент Трамп доклав усіх зусиль, щоб поговорити з людьми, і це чудово. Він розмовляв з путіним, Зеленським та всіма іншими, з ким потрібно було поговорити. Тому я думаю, що ми майже досягли мети", - сказав Келлог.

Він додав, що не буде говорити від імені переговірників або про те, як це працює зараз, але це спільні зусилля всієї команди, і українці дуже добре підібрали людей, яких вони відправили на переговори на чолі з Рустемом Умєровим.

Нам просто доведеться, знаєте, почекати і подивитися, як все піде, але ми дійсно дуже близько - додав Келлог.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з членами команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Обговорювалися мирні угоди, питання безпеки та територіальні аспекти, зокрема виведення російських військ з Донбасу.