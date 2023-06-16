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НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина-НАТО на Вильнюсском саммите - Столтенберг

Киев • УНН

 • 870766 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. НАТО имеет целью провести первое заседание Совета Украина-НАТО с участием Президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран Альянса в пятницу, пишет УНН.

НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина-НАТО на Вильнюсском саммите - Столтенберг

Цитата

"Мы... работаем над созданием нового Совета Украина-НАТО. Где Украина будет равна союзникам по НАТО. А также консультироваться и решать вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес. Наша цель – провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с Президентом Зеленским", - сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО еще раз повторил, что все в Альянсе согласны с тем, что за последнее десятилетие Украина уже приблизилась к НАТО. "Мы согласны с тем, что двери НАТО открыты. Что Украина станет членом Альянса. И это решение должны принять союзники и Украина. россия не имеет права вето", - сказал он.

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Но когда это произойдет, нам нужно создать основу, которая бы обеспечила будущую безопасность Украины. И сделать так, чтобы история не повторилась", - добавил Генсек НАТО.

Столтенберг также сообщил о встрече в рамках заседания министров НАТО с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем: "Мы встретились в Комиссии НАТО-Украина с министром обороны Резниковым и верховным представителем ЕС Боррелем".

"Украинские войска активизировали боевые действия на линии фронта. И достигают стабильного прогресса. Но они сталкиваются с тяжелой местностью, окопавшимися российскими войсками и жестокими боями", - сказал Генсек.

Он подчеркнул, что поскольку агрессивная война россии продолжается, "очень важно, чтобы мы увеличили нашу поддержку".

"Поэтому я приветствую новые объявления о поставках оружия и обучения для Украины. В том числе инициативу под руководством Нидерландов и Дании этим летом начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. И, вместе с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, доставить сотни ракет ПВО малой и средней дальности. Союзники также пообещали увеличить поддержку в рамках Комплексного пакета помощи НАТО. Сейчас взносы и обязательства составляют 500 миллионов евро. Мы работаем над многолетним пакетом со значительным финансированием", - отметил он.

Напомним

Министр иностранных спав Украины Дмитрий Кулеба отмечал ранее, что учреждение Совета Украина-НАТО должно сопровождаться решительным шагом к членству, иначе это "все равно, что предоставить танк без пушки".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ожидает от НАТО приглашения к членству летом. Также Зеленский говорил, что если страны НАТО во время саммита в Вильнюсе в июле этого года не дадут Украине "четкий сигнал" о том, что она станет полноправным членом Альянса после окончания войны, то ей "нет смысла" быть на мероприятии.

Украинские Национальные Новости

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