"Все одно, що надати танк без гармати": Кулеба про ідею створення Ради Україна-НАТО без кроку до членства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба повідомив, що провів розмову зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. За підсумками він заявив, що заснування Ради Україна-НАТО має супроводжуватися рішучим кроком до членства, інакше це "все одно, що надати танк без гармати", пише УНН.
Цитата
"Ми говорили про Вільнюс. Позиція України чітка: заснувати у Вільнюсі Раду Україна-НАТО, не здійснивши рішучого кроку до членства, - все одно що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як союзник, а не просто привілейований партнер", - написав Кулеба у Twitter.
Деталі
Міністр також повідомив, що під час розмови висловив німецькій стороні вдячність за підтримку.
Доповнення
11-12 липня цього року у Вільнюсі в Литві пройде саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна під час Вільнюського саміту очікує від НАТО чітке запрошення України до членства в Альянс.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що консультації щодо моделі руху України до членства у НАТО тривають, союзники багато у чому погоджуються щодо цього питання.