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Консультації щодо руху України в НАТО тривають - Столтенберг

Київ • УНН

 • 924587 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Консультації щодо моделі руху України до членства у НАТО тривають, союзники багато у чому погоджуються щодо цього питання. Планується, що на Вільнюському саміті у липні цього року Альянс чітко заявить, що майбутнє України - в НАТО, розповів на пресконференції у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

Консультації щодо руху України в НАТО тривають - Столтенберг

Цитата

"На Вільнюському саміті ми надішлемо рішуче повідомлення підтримки та солідарності з Україною. Ми чітко заявимо, що майбутнє України – в НАТО", - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, чи він переконаний, що союзники погодять формулювання про членство України в НАТО, яке буде перевершувати заяву саміту у Бухаресті 2008 року, Генсек зазначив: "Ці консультації тривають зараз, і я думаю, що я тільки ускладню ці консультації, якщо заглиблюся в різні елементи або випереджатиму висновки. Але я можу сказати, що союзники насправді багато в чому погоджуються, коли йдеться про членство України в НАТО".

Деталі

За словами Столтенберга, усі країни-члени погодилися, що двері Альянсу відкриті, і нагадав, що на останньому саміті Фінляндію та Швецію запросили стати повноправними членами НАТО. 

"Ми також згодні, що Україна стане членом Альянсу, про що знову і знову заявляли союзники по НАТО", - сказав Генсек.

Він зазначив, що союзники також згодні з тим, що тільки від України та держав-членів залежить, коли для країни настане час стати повноправним членом НАТО.

"Найважливішим є те, що ми згодні з тим, що зараз найневідкладніше – забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави. Тому що, якщо Україна не переможе і не зможе продовжувати залишатися європейською демократичною державою, питання членства взагалі не обговорюватиметься", - підкреслив Столтенберг.

Також він розповів, що очікує, що на Вільнюському саміті країни НАТО погодять багаторічну програму підтримки України, яка допоможе Києву перейти від радянських стандартів до стандартів Альянсу та стати повністю взаємосумісною з ним.

Доповнення

11-12 липня цього року у Вільнюсі в Литві пройде саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський 1 червня заявив, що Україна під час Вільнюського саміту очікує від НАТО чітке запрошення України до членства в Альянс.

Нагадаємо

Заступник глави ОП Ігор Жовква повідомив, що Україна має формалізацію підтримки членства України в Північноатлантичному альянсі з 20-ма державами-членами.

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