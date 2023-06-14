Консультации по движению Украины в НАТО продолжаются - Столтенберг

Цитата

"На Вильнюсском саммите мы направим решительное сообщение поддержки и солидарности с Украиной. Мы четко заявим, что будущее Украины – в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос, убежден ли он, что союзники согласуют формулировку о членстве Украины в НАТО, которая будет превосходить заявление саммита в Бухаресте 2008 года, Генсек отметил: "Эти консультации продолжаются сейчас, и я думаю, что я только усложню эти консультации, если углублюсь в различные элементы или буду опережать выводы. Но я могу сказать, что союзники на самом деле во многом соглашаются, когда речь идет о членстве Украины в НАТО".

Детали

По словам Столтенберга, все страны-члены согласились, что двери Альянса открыты, и напомнил, что на последнем саммите Финляндию и Швецию пригласили стать полноправными членами НАТО.

"Мы также согласны, что Украина станет членом Альянса, о чем снова и снова заявляли союзники по НАТО", - сказал Генсек.

Он отметил, что союзники также согласны с тем, что только от Украины и государств-членов зависит, когда для страны наступит время стать полноправным членом НАТО.

"Самым важным является то, что мы согласны с тем, что сейчас самое неотложное – обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства. Потому что, если Украина не победит и не сможет продолжать оставаться европейским демократическим государством, вопрос членства вообще не будет обсуждаться", - подчеркнул Столтенберг.

Также он рассказал, что ожидает, что на Вильнюсском саммите страны НАТО согласуют многолетнюю программу поддержки Украины, которая поможет Киеву перейти от советских стандартов к стандартам Альянса и стать полностью взаимосовместимой с ним.

Дополнение

11-12 июля этого года в Вильнюсе в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина во время Вильнюсского саммита ожидает от НАТО четкое приглашение Украины к членству в Альянс.

Напомним

Заместитель главы ОП Игорь Жовква сообщил, что Украина имеет формализацию поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе с 20-ю государствами-членами.