"Все равно, что предоставить танк без пушки": Кулеба об идее создания Совета Украина-НАТО без шага к членству

Цитата

"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины четкая: учредить в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, не осуществив решительного шага к членству, - все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как союзник, а не просто привилегированный партнер", - написал Кулеба в Twitter.

Детали

Министр также сообщил, что во время разговора выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.

Дополнение

11-12 июля этого года в Вильнюсе в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина во время Вильнюсского саммита ожидает от НАТО чёткое приглашение Украины к членству в Альянс.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что консультации по модели движения Украины к членству в НАТО продолжаются, союзники во многом согласны по этому вопросу.