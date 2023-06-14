"Все равно, что предоставить танк без пушки": Кулеба об идее создания Совета Украина-НАТО без шага к членству
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. По итогам он заявил, что учреждение Совета Украина-НАТО должно сопровождаться решительным шагом к членству, иначе это "все равно, что предоставить танк без пушки", пишет УНН.
Цитата
"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины четкая: учредить в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, не осуществив решительного шага к членству, - все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как союзник, а не просто привилегированный партнер", - написал Кулеба в Twitter.
Детали
Министр также сообщил, что во время разговора выразил немецкой стороне благодарность за поддержку.
Дополнение
11-12 июля этого года в Вильнюсе в Литве пройдет саммит НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что Украина во время Вильнюсского саммита ожидает от НАТО чёткое приглашение Украины к членству в Альянс.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что консультации по модели движения Украины к членству в НАТО продолжаются, союзники во многом согласны по этому вопросу.