Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Сейм Польши принял резолюцию о поддержке членства Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение Сейма на странице в Twitter.
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"Сейм принял постановление о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.
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За принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.
"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", - отмечается в резолюции.
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