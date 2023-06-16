Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО

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"Сейм принял постановление о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

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За принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.

"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", - отмечается в резолюции.

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