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Украина стала 43-м членом Банка развития Совета Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина в июне завершила процесс вступления и стала 43-й страной-членом Банка развития Совета Европы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении потребностей в сфере здравоохранения, реконструкции и социальном развитии, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина стала 43-м членом Банка развития Совета Европы

Детали

Обретение Украиной членства в Банке развития Совета Европы (БРРЕ) произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

"Присоединение к Банку развития Совета Европы - это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Обе стороны приложили значительные усилия для достижения этой цели. Мы уверены, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины и поможет нам преодолеть имеющиеся вызовы", — прокомментировал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЕ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и проведении государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

Цитата

"Вступление Украины в Банк развития Совета Европы является свидетельством доверия Украины к Банку и его способности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии", — отметил Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

Справочно

Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением, имеющим исключительно социальную направленность. БРРЕ был создан в 1956 году с целью решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов.

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