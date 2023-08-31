Світовий банк допоможе українцям з ремонтами житла: фонд стартує з майже чверті мільярда доларів

Деталі

У межах нового проекту Світового банку понад 100 000 родин в Україні, як очікується, отримає допомогу на проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах, вказують у СБ. Кошти на ремонт також надаватимуться власникам осель у багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Цей проект покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту, зазначають у СБ. Проект HOPE буде впроваджуватися Міністерством відновлення.

"Це початкове фінансування на загальну суму 232 мільйони доларів США дозволить відшкодувати видатки на ремонт людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження, включаючи близько 98 000 окремих будинків і 8 000 домогосподарств у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти регіонах. Бенефіціари отримають компенсацію за ремонти", - зазначається у заяві.

"Згодом очікується додаткове фінансування до 800 мільйонів доларів США від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За оцінками, які наводить Світовий банк, від вторгнення постраждало близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), у яких проживає 3,5 мільйона осіб. Майже 87% пошкодженого житла - це багатоквартирні будинки; чотири з п'яти пошкоджених будинків знаходяться в міських районах.

Станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінювалася у понад 50 мільярдів доларів США.