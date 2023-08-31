Всемирный банк поможет украинцам с ремонтами жилья: фонд стартует с почти четверти миллиарда долларов

Детали

В рамках нового проекта Всемирного банка более 100 000 семей в Украине, как ожидается, получат помощь на проведение срочного ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)» позволит владельцам домов провести мелкий ремонт, например, заменить разбитые окна или отремонтировать поврежденную крышу, указывают в ВБ. Средства на ремонт также будут предоставляться владельцам домов в многоквартирных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

Этот проект призван помочь отремонтировать примерно те две трети поврежденных жилых домов в стране, которые считаются пригодными для ремонта, отмечают в ВБ. Проект HOPE будет внедряться Министерством восстановления.

"Это начальное финансирование на общую сумму 232 миллиона долларов США позволит возместить расходы на ремонт людям, чьи дома подверглись частичному повреждению, включая около 98 000 отдельных домов и 8 000 домохозяйств в 160 многоквартирных жилых домах в пяти регионах. Бенефициары получат компенсацию за ремонты", - отмечается в заявлении.

"Впоследствии ожидается дополнительное финансирование до 800 миллионов долларов США от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов", - говорится в сообщении.

Дополнение

По оценкам, которые приводит Всемирный банк, от вторжения пострадало около 1,4 миллиона жилых единиц (7 процентов от общего жилого фонда), в которых проживает 3,5 миллиона человек. Почти 87% поврежденного жилья - это многоквартирные дома; четыре из пяти поврежденных домов находятся в городских районах.

По состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость нанесенного ущерба жилищному сектору Украины, оценивалась в более чем 50 миллиардов долларов США.