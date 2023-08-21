Компенсації за знищене житло: через "єВідновлення" відпрацювали майже чверть заявок

Цитата

"Станом на сьогодні відпрацьована майже чверть від всіх заявок на суму понад 700 мільйонів гривень за програмою "єВідновлення". Цей показник міг би бути набагато вищим. Закликаємо місцеві влади активніше працювати в комісіях. Міністерство зі свого боку готове надати будь-яку технічну та консультаційну допомогу, направити людей в громади, де не вистачає власного ресурсу", - сказав Кубраков.

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Деталі

Він наголосив, що так само важливо тримати високу динаміку для комісій, що працюють з українцями, які втратили житло через російську військову агресію.

З його слів, уже провели навчальні семінари та тренінги по роботі з реєстрами, особливостями нарахування розміру компенсації за знищене майно, питаннями прийому та обробки заяв від громадян.

"Зараз маємо трохи менше 2 тисяч заяв, і очікуємо зростання їх кількості", - зауважив Кубраков.

Доповнення

На першому етапі програми компенсації за знищене житло розглядаються заявки лише від одноосібних власників житла. Для тих, чиє житло перебуває у співвласності, хто вже зробив ремонти, чиє житло - на тимчасово окупованій території – наразі механізми знаходяться в розробці і будуть презентовані восени, вказали в уряді.