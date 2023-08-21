Компенсации за уничтоженное жилье: через "єВідновлення" отработали почти четверть заявок

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"По состоянию на сегодня отработана почти четверть от всех заявок на сумму более 700 миллионов гривен по программе "єВідновлення". Этот показатель мог бы быть гораздо выше. Призываем местные власти активнее работать в комиссиях. Министерство со своей стороны готово предоставить любую техническую и консультационную помощь, направить людей в громады, где не хватает собственного ресурса", - сказал Кубраков.

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Детали

Он отметил, что так же важно держать высокую динамику для комиссий, работающих с украинцами, которые потеряли жилье из-за российской военной агрессии.

По его словам, уже провели обучающие семинары и тренинги по работе с реестрами, особенностями начисления размера компенсации за уничтоженное имущество, вопросами приема и обработки заявлений от граждан.

"Сейчас имеем чуть менее 2 тысяч заявлений, и ожидаем роста их количества", - отметил Кубраков.

Дополнение

На первом этапе программы компенсации за уничтоженное жилье рассматриваются заявки только от единоличных собственников жилья. Для тех, чье жилье находится в совладении, кто уже сделал ремонты, чье жилье - на временно оккупированной территории – сейчас механизмы находятся в разработке и будут представлены осенью, указали в правительстве.