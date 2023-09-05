Освітній застосунок "Мрія" планують запустити в тестовому режимі наприкінці цього року - Федоров

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“Ми плануємо запустити „Мрію“ в бета тесті наприкінці цьому року та масштабувати на всю країну в наступному році. Почнемо зі шкіл і далі будемо масштабувати вже на всі ланки освіти. Це застосунок, який допоможе нашим дітям швидше розвиватися, тому що там буде більш якісний контент. З іншого боку, це можливість бути постійно на зв’язку. Дізнаватися, про всі можливості, які є в нашій країні, які відкриваються від грантових до певний окремих видів навчань. Це можливість отримувати батькам фідбек про навчання дитинки, про те що дитина в безпеці”, — заявив Федоров.

За його словами, для розробки “Мрії” використовують підхід, подібний до створення застосунку “Дія”

“Це буде один із найбільш безпечних продуктів, які є в нашій країні. Ми вже розробляємо архітектуру, яка є досить безпечною. Весь найкращий досвід в “Дії” буде імплементований також в “Мрію”, — зазначив Федоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з учнями та педагогами 1 вересня презентував новий освітній цифровий застосунок “Мрія”, яким зможуть користуватися учні, вчителі та батьки в Україні та за кордоном.