Образовательное приложение "Мрия" планируют запустить в тестовом режиме в конце этого года - Федоров

Цитата

“Мы планируем запустить „Мрию“ в бета тесте в конце этого года и масштабировать на всю страну в следующем году. Начнем с школ и дальше будем масштабировать уже на все звенья образования. Это приложение, которое поможет нашим детям быстрее развиваться, потому что там будет более качественный контент. С другой стороны, это возможность быть постоянно на связи. Узнавать, обо всех возможностях, которые есть в нашей стране, которые открываются от грантовых до определенный отдельных видов обучений. Это возможность получать родителям фидбек об обучении ребёнка, о том что ребёнок в безопасности”, — заявил Федоров.

По его словам, для разработки “Мрию” используют подход, подобный созданию приложения “Дия”

“Это будет один из самых безопасных продуктов, которые есть в нашей стране. Мы уже разрабатываем архитектуру, которая является достаточно безопасной. Весь лучший опыт в “” Дії” будет имплементирован также в “Мрию”, — отметил Федоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с учениками и педагогами 1 сентября презентовал новое образовательное цифровое приложение “Мрия”, которым смогут пользоваться ученики, учителя и родители в Украине и за рубежом.