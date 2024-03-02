Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки
Киев • УНН
Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.
Украинские морские дроны, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными. Их вооружили боеголовками большего размера и увеличили дальность действия поражения целей. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, передает УНН.
В 2024 году мы имеем совсем другие параметры для беспилотников. ...Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки российских военных кораблей в Севастопольской бухте.
Детали
Лукашук рассказал изданию, что проведя несколько операций с беспилотными лодками военные поняли в чем их можно улучшить и доработать. Системы существенно модернизировали в течение войны и теперь они "сильнее, эффективнее и смертоноснее", чем они были раньше.
Сейчас их дальность действия составляет более 950 км. Украинские морские дроны могут преодолевать расстояние почти вдвое большее, чем расстояние между Одессой и Севастополем.
Мы осознали недостатки в тех первых проектах, но производитель не мог предусмотреть эти вещи, потому что в то время в мире не было экспертизы для таких высокотехничных дронов.
Первой модификацией Sea Babies, которую Лукашевич представил, было увеличение размера боеголовки; По данным украинского правительства, беспилотники способны доставлять тяжелую взрывчатку весом почти 1900 фунтов.
Следующим существенным обновлением было "улучшение мореходных качеств", благодаря чему они могли плавать на волнах почти пять футов.
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Третье улучшение заключалось в том, чтобы "Морские малыши" могли преодолевать вдвое большее расстояние, чем между Одессой, портовым городом на юге Украины, и Севастополем на юго-западном побережье Крыма.
По прямой линии через Черное море между двумя городами примерно 190 миль. Сейчас беспилотники имеют радиус действия более 600 миль, что обеспечивает гораздо больше российских целей.
Украина также "хотела сделать их многоразовыми, чтобы они были и дешевле, и эффективнее", - добавил Лукашевич
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Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки
Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.
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