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Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки

Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 22:21  •  2856 просмотра

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Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.

Украинские морские дроны, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными. Их вооружили боеголовками большего размера и увеличили дальность действия поражения целей. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, передает УНН.

В 2024 году мы имеем совсем другие параметры для беспилотников. ...Особенно по сравнению с теми, которые мы впервые испытали в октябре 2022 года для атаки российских военных кораблей в Севастопольской бухте.

- сказал Лукашевич.

Детали

Лукашук рассказал изданию, что проведя несколько операций с беспилотными лодками военные поняли в чем их можно улучшить и доработать.  Системы существенно модернизировали в течение войны и теперь они "сильнее, эффективнее и смертоноснее", чем они были раньше.

Сейчас их дальность действия составляет более 950 км. Украинские морские дроны могут преодолевать расстояние почти вдвое большее, чем расстояние между Одессой и Севастополем.

Мы осознали недостатки в тех первых проектах, но производитель не мог предусмотреть эти вещи, потому что в то время в мире не было экспертизы для таких высокотехничных дронов.

- сказал Иван Лукашевич.

Первой модификацией Sea Babies, которую Лукашевич представил, было увеличение размера боеголовки; По данным украинского правительства, беспилотники способны доставлять тяжелую взрывчатку весом почти 1900 фунтов.

Следующим существенным обновлением было "улучшение мореходных качеств", благодаря чему они могли плавать на волнах почти пять футов.

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Третье улучшение заключалось в том, чтобы "Морские малыши" могли преодолевать вдвое большее расстояние, чем между Одессой, портовым городом на юге Украины, и Севастополем на юго-западном побережье Крыма.

По прямой линии через Черное море между двумя городами примерно 190 миль. Сейчас беспилотники имеют радиус действия более 600 миль, что обеспечивает гораздо больше российских целей. 

- отметили в издании.

Украина также "хотела сделать их многоразовыми, чтобы они были и дешевле, и эффективнее", - добавил Лукашевич

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаТехнологии
sevastopolska-bukhtaСевастопольская бухта
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
odessaОдесса
Лукашевич про останні модернізації "Морських Малюків": дальність дії понад 950 км та нові потужні боєголовки
Lukashevich on the latest modernization of "Sea Babies": range of over 950 km and new powerful warheads
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Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки

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