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"Бавовна знайде вас всюди": СБУ та ГУР уразили важливі цілі у Севастополі, туапсе та новоросійську

Київ • УНН

 • 15427 перегляди

17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму.

17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у спецслужбах.

Деталі

"Ця ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря. СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Також розвідники відпрацювали по морському порту новоросійська, а хлопці Малюка - по туапсинському НПЗ", - повідомило джерело.

Також джерело зазначило, що ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби яорноморського флоту рф у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та новоросійську. Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти.

Як наслідок:

  • у Севастопольській бухті всю ніч було фаєр-шоу. Прилетіло також по електропідстанції “Севастопольська”, що призвело до відключень електроенергії”;
  • у морському порту новоросійська вибухало в районі нафтового терміналу та на залізничній станції; 
  • дрони СБУ вже вдруге цього року ”завітали” на туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після нових вибухів доведеться починати ремонт заново.

"Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування чф рф росіяни можуть забути. Українська "бавовна" знайде їх всюди", – зазначило поінформоване джерело.

За інформацією ворожих інфоресурсів, військову інфраструктуру агресора 17 травня атакувала понад сотня безпілотників. Усі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва.

Як повідомляють місцеві мешканці, під час атаки безпілотних апаратів вибухи пролунали на території порту, нафтобази та мазутного терміналу в новоросійську. Внаслідок ураження атаковані об’єкти було знеструмлено, рух навколишніми вулицями було перекрито.

Також повідомляється про припинення роботи електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі та точкові відключення електропостачання

Нагадаємо

У ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу у тулі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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