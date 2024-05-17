"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sevastopolska-bukhtaСевастопольская бухта
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
sevastopolСевастополь
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  94032 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  126679 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  119998 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  115929 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  157744 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  63181 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  152515 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135579 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140163 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150141 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Новости по теме
"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

  •  5842 просмотра
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

  •  7013 просмотра
Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"

Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"

  •  5746 просмотра
Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

  •  5506 просмотра
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно

ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно

  •  5339 просмотра
Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

  •  6678 просмотра
Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике

Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике

  •  8832 просмотра
Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

  •  8310 просмотра
ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

  •  9121 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

  •  9694 просмотра

Популярные

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

  •  80277 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

  •  101168 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

  •  90643 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

  •  75103 просмотра
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

  •  116831 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  157744 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  152515 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  215187 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  235003 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  436353 просмотра

"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Война •   •  5842 просмотра
"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

Кабинет Министров уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны и назначил его первым заместителем министра обороны, а также назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Война •   •  7013 просмотра
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"

Правительство поручает Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности совместно с местными властями разработать программы, которые обеспечат минимальную энергонезависимость для общин и многоквартирных домов.

Экономика •   •  5746 просмотра
Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"

Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

Главы комитетов по иностранным делам США, ЕС, Украины и других стран осудили противоречивый грузинский закон об "иностранных агентах", заявив, что он подрывает демократию и противоречит цели Грузии по западной интеграции.

Новости Мира •   •  5506 просмотра
Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно

ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца телеканала Ukraine World News Виталия Кропачева по подозрению в нанесении государству ущерба на сумму более 2 миллиардов гривен из-за махинаций в угольной отрасли.

Криминал и ЧП •   •  5339 просмотра
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно

Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

На реконструкцию Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области из государственного бюджета было выделено более 1,5 миллиарда гривен с целью эффективного и быстрого завершения работ.

Война •   •  6678 просмотра
Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике

Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критически важных объектов, повышением энергоэффективности и увеличением добычи энергии для решения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему.

Война •   •  8832 просмотра
Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике

Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

россия не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Для того, чтобы круг этих товаров постоянно расширялся, необходимо усиливать санкционный режим против рф и экспортный контроль

Война •   •  8310 просмотра
Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

Как можно получить прибыль на фоне простоев предприятий?.

Экономика •   •  9121 просмотра
ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Из приграничной зоны Харьковской области было эвакуировано более 9 000 человек, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов со стороны россиян, что делает каждую эвакуацию рискованной для жизни.

Общество •   •  9694 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов