"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в спецслужбах.

Детали

"Эта ночь была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря. СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту новороссийска, а ребята Малюка - по туапсинскому НПЗ", - сообщил источник.

Также источник отметил, что целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства черноморского флота рф в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске. В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты.

Как следствие:

в Севастопольской бухте всю ночь было фаер-шоу. Прилетело также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии";

в морском порту новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции;

дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт заново.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и новороссийске. Все, что им остается, - прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании чф рф россияне могут забыть. Украинский "хлопок" найдет их везде", - отметил информированный источник.

По информации вражеских инфоресурсов, военную инфраструктуру агрессора 17 мая атаковали более сотни беспилотников. Все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.

Как сообщают местные жители, во время атаки беспилотных аппаратов взрывы прогремели на территории порта, нефтебазы и мазутного терминала в новороссийске. В результате поражения атакованные объекты были обесточены, движение по окрестным улицам было перекрыто.

Также сообщается о прекращении работы электроподстанции во временно оккупированном Севастополе и точечных отключениях электроснабжения

Напомним

В ночь на 16 мая беспилотники Главного управления разведки поразили производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса в туле.