Безпілотники ГУР уразили військовий об’єкт у російській тулі - джерело
Київ • УНН
Українські безпілотники військової розвідки завдали ударів по виробничих потужностях російського державного оборонного підприємства "Базальт" у тулі.
У ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу у тулі. Про це УНН розповіло джерело в українській спецслужбі.
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Як повідомило джерело, йдеться про підприємство "Базальт".
"... вночі безпілотники ГУР уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у тулі", - повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо
Вранці 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в ростовській області росії, яка використовується у військових цілях.