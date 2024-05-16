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Безпілотники ГУР уразили військовий об’єкт у російській тулі - джерело

Безпілотники ГУР уразили військовий об’єкт у російській тулі - джерело

Київ • УНН

 • 21363 перегляди

Українські безпілотники військової розвідки завдали ударів по виробничих потужностях російського державного оборонного підприємства "Базальт" у тулі.

У ніч на 16 травня безпілотники Головного управління розвідки уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу у тулі. Про це УНН розповіло джерело в українській спецслужбі.

Деталі

Як повідомило джерело, йдеться про підприємство "Базальт".

"... вночі безпілотники ГУР уразили виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у тулі", - повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо

Вранці 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в ростовській області росії, яка використовується у військових цілях.

Павло Башинський

Павло Башинський

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