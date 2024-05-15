Атака дронів на паливну базу в ростовській області рф: джерело заявило про операцію ГУР
Київ • УНН
Атака дронів на паливну базу в ростовській області рф - операція ГУР, вказало джерело.
Сьогодні вранці, 15 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в ростовській області росії, яка використовується у військових цілях. Наразі на об’єкті триває пожежа. Про це УНН розповіло джерело в ГУР.
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"Вранці 15 травня, внаслідок атаки дронів-камікадзе розпочалася пожежа на паливній базі в Пролетарському районі ростовської області рф. Операція з ураження паливної бази влаштована фахівцями Головного управління розвідки. Об’єкт використовувався у військових цілях", - розповів співрозмовник.
Губернатор ростовської області василь голубєв заявляв, що в районі нафтобази відбулося два вибухи, а зі слів очевидців, на обʼєкті розпочалася пожежа, хоч російська влада факт займання заперечує.
Джерело додає, що екстрені служби досі не можуть впоратися з вогнем, пожежа на об’єкті триває.
Нагадаємо
Два вибухи сталися на паливному складі в ростовській області росії через атаку безпілотника.