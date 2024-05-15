Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  2979 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  94784 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  133635 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  133858 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  155956 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152262 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130923 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175672 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210639 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215112 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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11 мая 2024, 08:40  •  310553 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  352714 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  352650 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  358919 просмотра

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф - операция ГУР, указал источник.

Война •   •  4043 просмотра
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился новыми кадрами боевой работы украинских военных, которую он назвал "роковой для российских оккупантов".

Война •   •  3910 просмотра
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

К августу 2025 года компания Meta прекращает выпуск приложения для бизнес-сотрудничества Workplace, чтобы сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта и метавселенной.

Экономика •   •  3336 просмотра
Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Инвесторы вместе с новым руководством компании упорно ищут возможности для возобновления строительства. Есть несколько перспективных идей, но все они, по мнению руководителей киевской власти, как владельца коммунальной компании, не являются рабочими.

публикации •   •  61006 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.

Война •   •  10036 просмотра
Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

Российские войска замедлили свои наступательные операции в Харьковской области, применяя новую тактику использования небольших штурмовых групп для проникновения на украинские позиции и создания "буферной зоны" вблизи границы вместо более глубокого продвижения.

Война •   •  13519 просмотра
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь

россияне перевозят танки через Мариуполь по железной дороге, вероятно, используя вновь построенную на временно оккупированных территориях железнодорожную ветку Мариуполь-Ростов.

Война •   •  11918 просмотра
россияне по железной дороге перевозят танки через оккупированный Мариуполь

Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА

Ночью российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотника-камикадзе, нейтрализованного украинскими силами, а утром возобновили обстрел прибрежных районов.

Война •   •  11079 просмотра
Ночью обезвредили направленный на Никополь российский дрон, утром в районе возобновились вражеские обстрелы - РВА

Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил средства кредиторам 9-й очереди "Конкорд Банка", в том числе Благотворительной бирже "ДоброДій".

Общество •   •  11505 просмотра
Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент

Зеленский отменил свой визит в Португалию и Испанию из-за серьезной внутренней ситуации в Украине, в частности ситуации на нескольких линиях фронта, что делает нецелесообразным его поездки за границу в это время.

политика •   •  15056 просмотра
Зеленский отменил визит в Португалию и Испанию - СМИ Президент