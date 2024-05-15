Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

Сегодня утром, 15 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали топливную базу в ростовской области россии, которая используется в военных целях. Сейчас на объекте продолжается пожар. Об этом УНН рассказал источник в ГУР.

Детали

"Утром 15 мая, в результате атаки дронов-камикадзе начался пожар на топливной базе в Пролетарском районе ростовской области рф. Операция по поражению топливной базы устроена специалистами Главного управления разведки. Объект использовался в военных целях", - рассказал собеседник.

Губернатор ростовской области василий голубев заявлял, что в районе нефтебазы произошло два взрыва, а по словам очевидцев, на объекте начался пожар, хотя российские власти факт возгорания отрицают.

Источник добавляет, что экстренные службы до сих пор не могут справиться с огнем, пожар на объекте продолжается.

Напомним

Два взрыва произошли на топливном складе в ростовской области россии из-за атаки беспилотника.