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У Ростовській області РФ вибухнула паливна база

У Ростовській області РФ вибухнула паливна база

Київ • УНН

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Два вибухи сталися на паливному складі в Ростовській області Росії через атаку безпілотника, але обійшлося без пожеж і жертв.

Два вибухи сталися на паливній базі в Ростовській області внаслідок атаки двох дронів, спалаху палива не було, постраждалих немає, заявив губернатор Василь Голубєв, передає УНН.

Деталі

Як розповів у своєму ТГ-каналі губернатор Василь Голубєв, сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи

Займання палива це не викликало, повідомив губернатор.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Пожежа на залізничній станції ростовської області рф: цистерна з паливом спалахнула, постраждалих немає11.05.24, 07:38 • 23047 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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