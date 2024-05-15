У Ростовській області РФ вибухнула паливна база

Два вибухи сталися на паливній базі в Ростовській області внаслідок атаки двох дронів, спалаху палива не було, постраждалих немає, заявив губернатор Василь Голубєв, передає УНН.

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Як розповів у своєму ТГ-каналі губернатор Василь Голубєв, сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи

Займання палива це не викликало, повідомив губернатор.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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