В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

Два взрыва произошли на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух дронов, возгорания топлива не было, пострадавших нет, заявил губернатор Василий Голубев, передает УНН.

Детали

Как рассказал в своем ТГ-канале губернатор Василий Голубев, сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва

Возгорания топлива это не вызвало, сообщил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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