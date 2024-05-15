В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  120287 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  121022 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  149090 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  148749 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130290 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175277 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210422 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215025 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206085 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159947 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  292183 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  351587 просмотра

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

Два взрыва произошли на топливном складе в Ростовской области России из-за атаки беспилотника, но обошлось без пожаров и жертв.

Война •   •  2386 просмотра
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Польша предупреждает об усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы, особенно накануне выборов в Европейский парламент.

политика •   •  2939 просмотра
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Министерство внутренних дел возобновило услугу заказа индивидуальных номерных знаков, стоимость которых составляет от 204 грн. для легковых автомобилей до 92,4 грн. для мотоциклов, плюс дополнительная плата за индивидуальные символы и графические элементы.

Общество •   •  3522 просмотра
МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Частный самолет Трампа столкнулся с пустым корпоративным самолетом во время руления в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде в ночь на воскресенье, сообщает Федеральное управление гражданской авиации.

политика •   •  5552 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Институт семьи прошел длительный путь трансформации от первобытного общества до наших дней, а динамичное развитие общества периодически вносит коррективы в восприятие некоторыми людьми традиционных семейных ценностей.

УНН Lite •   •  3674 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Эстония выставит на аукцион незаселенный остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.

Экономика •   •  3720 просмотра
Эстония продаст необитаемый остров в Балтийском море на аукционе

Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею ПВО "Патриот" вместе с радарами, чтобы усилить ее противовоздушную оборону от усиленных российских атак.

Война •   •  4855 просмотра
Bloomberg: США хотят отправить в Украину еще одну батарею Patriot

Google представил новый поиск на основе ИИ

Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру к концу 2024 года.

Анонсы •   •  8097 просмотра
Google представил новый поиск на основе ИИ

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.

Новости Мира •   •  9046 просмотра
Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро

Нобелевский лауреат и лауреат Букеровской премии, канадская писательница Элис Манро, известная своим мастерством короткого рассказа, умерла в возрасте 93 лет в доме престарелых в Онтарио после того, как много лет страдала от деменции.

Общество •   •  9825 просмотра
Умерла Нобелевский лауреат по литературе Элис Манро