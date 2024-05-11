Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет
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Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет
На железнодорожной станции куберле в орловском районе ростовской области рф загорелась цистерна с горючим на площади 200 квадратных метров, но никто не пострадал.
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Земля пережила самый сильный солнечный шторм с 2003 года, вызвавший впечатляющие полярные сияния.
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В Одессе произошел пожар, охвативший мусор и кустарники на площади 900 квадратных метров, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем.
Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь
В течение 3 дней гуманитарная помощь не поступала в сектор Газы через южные контрольно-пропускные пункты.
Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ
Некоторые российские солдаты из 44-го армейского корпуса отказались атаковать Харьковскую область из-за осознания сильной украинской обороны и неудачных попыток разведки.
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц
Сегодня, 11 мая, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых полезных изобретений в истории человечества - Международному дню ветряной мельницы. Ветряные мельницы впервые появились в древней Персии.
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн
Австралия предоставит Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG стоимостью $50 млн и беспилотники стоимостью $32,5 млн в рамках нового пакета оборонной помощи на сумму $100 млн.
Тактическая авиация противника активна на северо-восточном направлении
На северо-восточном направлении наблюдалась активность тактической авиации противника, что создавало угрозу нанесения воздушных ударов, информируют в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Местные на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском с гастролерами из рф
Местные жители на временно оккупированных территориях отказываются разговаривать на русском языке с российскими гастролерами, что вызывает жалобы и рассмотрение оккупационными властями вопроса о проведении "языковых курсов" для украинцев.