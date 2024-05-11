Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

На железнодорожной станции "куберле" в орловском районе ростовской области рф возник пожар. Об этом сообщили представители росМЧС, передает УНН.

Детали

По информации, в рф загорелась цистерна с топливом на железнодорожной станции "куберле" в орловском районе ростовской области.

Пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Никто не пострадал в результате этого инцидента.

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