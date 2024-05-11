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Пожежа на залізничній станції ростовської області рф: цистерна з паливом спалахнула, постраждалих немає

Пожежа на залізничній станції ростовської області рф: цистерна з паливом спалахнула, постраждалих немає

Київ • УНН

 • 23047 перегляди

На залізничній станції куберле в орловському районі ростовської області рф загорілася цистерна з пальним на площі 200 квадратних метрів, але ніхто не постраждав.

На залізничній станції "куберле" в орловському районі ростовської області рф виникла пожежа. Про це повідомили представники росМНС, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у рф загорілася цистерна з паливом на залізничній станції "куберле" в орловському районі ростовської області.

Пожежу вдалося локалізувати на площі 200 квадратних метрів.

Ніхто не постраждав в результаті цього інциденту.

Пожежа в рф на нафтопереробному заводі в рязані13.03.24, 06:41 • 35084 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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