Пожежа на залізничній станції ростовської області рф: цистерна з паливом спалахнула, постраждалих немає
Київ • УНН
На залізничній станції куберле в орловському районі ростовської області рф загорілася цистерна з пальним на площі 200 квадратних метрів, але ніхто не постраждав.
На залізничній станції "куберле" в орловському районі ростовської області рф виникла пожежа. Про це повідомили представники росМНС, передає УНН.
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За інформацією, у рф загорілася цистерна з паливом на залізничній станції "куберле" в орловському районі ростовської області.
Пожежу вдалося локалізувати на площі 200 квадратних метрів.
Ніхто не постраждав в результаті цього інциденту.
Пожежа в рф на нафтопереробному заводі в рязані13.03.24, 06:41 • 35084 перегляди