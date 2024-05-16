Беспилотники ГУР поразили военный объект в российской туле - источник

Netflix анонсирует премьеру второго сезона "Игры в кальмаров" в конце 2024 года

Премьера второго сезона популярного сериала Netflix "Игра в кальмары" состоится во второй половине 2024 года, вместе с другими долгожданными шоу, такими как "Ночной агент", финальный сезон "Кобры Кай" и новые сезоны таких популярных сериалов, как "За гранью", "Эмили в Париже" и "Монстр".