Може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи: понад 600 точок викиду метану зафіксовано біля узбережжя окупованого Криму

Київ • УНН

 • 2890 перегляди

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксовано понад 600 активних точок викиду метану, що може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи. Це пов'язано з техногенною діяльністю рф, яка призводить до розгерметизації донних шарів та деградації морського дна.

Може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи: понад 600 точок викиду метану зафіксовано біля узбережжя окупованого Криму

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксовано понад 600 активних точок викиду метану — показник, який може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи в Чорному морі. Ще 350 таких сипів зафіксовано у прибережній зоні Кавказу, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Як повідомили у Центрі, частина викидів зафіксована на глибинах до 725 метрів у формі газогідратів — кристалічних структур, які за певних умов можуть неконтрольовано руйнуватися, вивільняючи гігантські обсяги парникових газів.

Різке зростання кількості метанових сипів напряму пов’язане з техногенною діяльністю рф на окупованому півострові. Йдеться про буріння шельфу для нафто-газового видобутку, будівництво військових об’єктів на узбережжі та регулярні військово-морські навчання з використанням вибухових пристроїв і важкої техніки 

- зазначено у повідомленні.

За інформацією джерел ЦНС, найвищу концентрацію активних метанових викидів зафіксовано в районі мису Фіолент, Севастопольської бухти та Керченської протоки — саме там останні пів року окупанти проводять інтенсивне буріння морського шельфу, прикриваючи його "геологорозвідкою". Наукові групи, які фіксували надлишкові викиди, отримали розпорядження "утриматися від публічних коментарів" після того, як частина даних потрапила у відкритий доступ.

В окупованому Криму нафтопродукти після аварії танкерів вирішили зберігати на території колишньої АЕС27.12.24, 17:20 • 21341 перегляд

Такі дії призводять до розгерметизації донних шарів, деградації морського дна й неконтрольованого вивільнення метану, який утримує тепло у 25 разів ефективніше, ніж вуглекислий газ. У разі подальшої дестабілізації шарів можливий ланцюговий ефект вибухоподібних викидів, що спричинить зниження рівня кисню у воді та масову загибель морських організмів 

- йдеться у повідомленні.

Фахівці попереджають: якщо процес не зупинити, Чорне море може втратити здатність до природного відновлення. Його глибоководна частина стане мертвою зоною, а хвиля метану, піднята вибухами чи тектонічними зсувами, матиме наслідки навіть для прибережних екосистем Туреччини, Румунії та Болгарії.

Під виглядом "освоєння ресурсів" рф перетворює Чорне море на зону техногенного ризику, де військові інтереси йдуть попереду екологічної безпеки. За оцінкою аналітиків ЦНС, ця ситуація є черговим підтвердженням — окупаційна політика Кремля нищить не лише людей, а й природу, залишаючи після себе випалену землю і мертве море.

Більше 4 км берегової лінії в окупованому Криму забруднено нафтою внаслідок аварії танкерів02.01.25, 17:28 • 25936 переглядiв

Антоніна Туманова

