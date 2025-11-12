Може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи: понад 600 точок викиду метану зафіксовано біля узбережжя окупованого Криму

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксовано понад 600 активних точок викиду метану, що може свідчити про початок масштабної екологічної катастрофи. Це пов'язано з техногенною діяльністю рф, яка призводить до розгерметизації донних шарів та деградації морського дна.