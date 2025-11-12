Может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы: более 600 точек выброса метана зафиксировано у побережья оккупированного Крыма
Киев • УНН
У побережья оккупированного Крыма зафиксировано более 600 активных точек выброса метана, что может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы. Это связано с техногенной деятельностью рф, которая приводит к разгерметизации донных слоев и деградации морского дна.
Детали
Как сообщили в Центре, часть выбросов зафиксирована на глубинах до 725 метров в форме газогидратов — кристаллических структур, которые при определенных условиях могут неконтролируемо разрушаться, высвобождая гигантские объемы парниковых газов.
Резкий рост количества метановых сипов напрямую связан с техногенной деятельностью РФ на оккупированном полуострове. Речь идет о бурении шельфа для нефтегазовой добычи, строительстве военных объектов на побережье и регулярных военно-морских учениях с использованием взрывных устройств и тяжелой техники
По информации источников ЦНС, наивысшая концентрация активных метановых выбросов зафиксирована в районе мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива — именно там последние полгода оккупанты проводят интенсивное бурение морского шельфа, прикрывая его "геологоразведкой". Научные группы, фиксировавшие избыточные выбросы, получили распоряжение "воздержаться от публичных комментариев" после того, как часть данных попала в открытый доступ.
Такие действия приводят к разгерметизации донных слоев, деградации морского дна и неконтролируемому высвобождению метана, который удерживает тепло в 25 раз эффективнее, чем углекислый газ. В случае дальнейшей дестабилизации слоев возможен цепной эффект взрывоподобных выбросов, что приведет к снижению уровня кислорода в воде и массовой гибели морских организмов
Специалисты предупреждают: если процесс не остановить, Черное море может потерять способность к естественному восстановлению. Его глубоководная часть станет мертвой зоной, а волна метана, поднятая взрывами или тектоническими сдвигами, будет иметь последствия даже для прибрежных экосистем Турции, Румынии и Болгарии.
Под видом "освоения ресурсов" рф превращает Черное море в зону техногенного риска, где военные интересы идут впереди экологической безопасности. По оценке аналитиков ЦНС, эта ситуация является очередным подтверждением — оккупационная политика Кремля уничтожает не только людей, но и природу, оставляя после себя выжженную землю и мертвое море.
