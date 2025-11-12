$42.010.06
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 6342 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15487 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28025 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54607 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76672 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117074 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 55799 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83707 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68536 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117079 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77152 просмотра
Может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы: более 600 точек выброса метана зафиксировано у побережья оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

У побережья оккупированного Крыма зафиксировано более 600 активных точек выброса метана, что может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы. Это связано с техногенной деятельностью рф, которая приводит к разгерметизации донных слоев и деградации морского дна.

Может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы: более 600 точек выброса метана зафиксировано у побережья оккупированного Крыма

У побережья оккупированного Крыма зафиксировано более 600 активных точек выброса метана — показатель, который может свидетельствовать о начале масштабной экологической катастрофы в Черном море. Еще 350 таких сипов зафиксировано в прибрежной зоне Кавказа, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как сообщили в Центре, часть выбросов зафиксирована на глубинах до 725 метров в форме газогидратов — кристаллических структур, которые при определенных условиях могут неконтролируемо разрушаться, высвобождая гигантские объемы парниковых газов.

Резкий рост количества метановых сипов напрямую связан с техногенной деятельностью РФ на оккупированном полуострове. Речь идет о бурении шельфа для нефтегазовой добычи, строительстве военных объектов на побережье и регулярных военно-морских учениях с использованием взрывных устройств и тяжелой техники 

- указано в сообщении.

По информации источников ЦНС, наивысшая концентрация активных метановых выбросов зафиксирована в районе мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива — именно там последние полгода оккупанты проводят интенсивное бурение морского шельфа, прикрывая его "геологоразведкой". Научные группы, фиксировавшие избыточные выбросы, получили распоряжение "воздержаться от публичных комментариев" после того, как часть данных попала в открытый доступ.

В оккупированном Крыму нефтепродукты после аварии танкеров решили хранить на территории бывшей АЭС

Такие действия приводят к разгерметизации донных слоев, деградации морского дна и неконтролируемому высвобождению метана, который удерживает тепло в 25 раз эффективнее, чем углекислый газ. В случае дальнейшей дестабилизации слоев возможен цепной эффект взрывоподобных выбросов, что приведет к снижению уровня кислорода в воде и массовой гибели морских организмов 

- говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают: если процесс не остановить, Черное море может потерять способность к естественному восстановлению. Его глубоководная часть станет мертвой зоной, а волна метана, поднятая взрывами или тектоническими сдвигами, будет иметь последствия даже для прибрежных экосистем Турции, Румынии и Болгарии.

Под видом "освоения ресурсов" рф превращает Черное море в зону техногенного риска, где военные интересы идут впереди экологической безопасности. По оценке аналитиков ЦНС, эта ситуация является очередным подтверждением — оккупационная политика Кремля уничтожает не только людей, но и природу, оставляя после себя выжженную землю и мертвое море.

Более 4 км береговой линии в оккупированном Крыму загрязнено нефтью в результате аварии танкеров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Севастопольская бухта
Черное море
Болгария
Крым
Румыния
Турция