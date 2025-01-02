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Более 4 км береговой линии в оккупированном Крыму загрязнено нефтью в результате аварии танкеров

Более 4 км береговой линии в оккупированном Крыму загрязнено нефтью в результате аварии танкеров

Киев  •  УНН

 • 1220 просмотра

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В Крыму выявлены два участка загрязнения нефтепродуктами после аварии танкеров в Керченском проливе. Общая протяженность загрязнения составляет 3,9 км, к ликвидации привлечено 150 человек.

В оккупированном Крыму обнаружили два участка загрязнения нефтепродуктами после аварии двух танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщило мчс рф, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали 

Во время мониторинга в ГО Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 1,8 км. В Ленинском районе вблизи озера Тобечик общая протяженность загрязнения составляет 2,1 км

- говорится в сообщении.

Сообщается, к ликвидации привлечено около 150 человек и 48 единиц техники. Ранее Минэкологии Украины сообщало, что в связи с погодными условиями, с 25 декабря, нефтепродукты, которые вытекли в результате аварии танкеров в Керченском проливе, будут перемещаться в северо-западном направлении и могут достичь южного побережья Крыма.

Напомним 

На центральном пляже Анапы обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов после аварии двух танкеров «Волгонефть». Ущерб экосистеме Черного моря может составлять миллиарды, а на побережье находят пострадавших птиц. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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