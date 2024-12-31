На пляжі Анапи в росії зафіксовані викиди мазуту
Київ • УНН
На центральному пляжі Анапи виявлено локальні викиди нафтопродуктів після аварії двох танкерів "Волгонефть". Збиток екосистемі Чорного моря може становити мільярди, а на узбережжі знаходять постраждалих птахів.
На центральному пляжі російського міста-курорту Анапа зафіксовано локальні викиди нафтопродуктів. Про це йдеться в Telegram-канал мерії Анапи, передає УНН.
"Просто зараз моніторингова група підприємства "Курорти Анапи" фіксує точкові викиди мазуту на ділянці від Лікувального пляжу до р. Анапки. Плями концентруються біля берега. У зв'язку з чим прохання до жителів і гостей курорту бути обережними і не підходити близько до води, щоб не забруднити взуття", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з ранку робітники розпочнуть очищення берега від нафтопродуктів, викинутих за ніч.
Доповнення
У Керченській протоці два танкери "Волгонефть" потрапили в аварію.
Збитки, завдані екосистемі Чорного моря через аварію танкерів, унаслідок якої стався витік мазуту, можуть становити мільярди.
Водночас росія не зупиняє перевезення нафти через Керченську протоку після аварії.
Жителі прибережних населених пунктів тимчасово окупованого Криму знаходять птахів, які постраждали від мазуту через аварію російських танкерів, на березі.