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На пляже Анапы в рф зафиксированы выбросы мазута

На пляже Анапы в рф зафиксированы выбросы мазута

Киев  •  УНН

 • 6256 просмотра

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На центральном пляже Анапы обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов после аварии двух танкеров "Волгонефть". Ущерб экосистеме Черного моря может составить миллиарды, а на побережье находят пострадавших птиц.

На центральном пляже российского города-курорта Анапа зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом говориться в Telegram-канал мэрии Анапы, передает УНН.

"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега. В связи с чем просьба к жителям и гостям курорта быть осторожными и не подходить близко к урезу воды, чтобы не испачкать обувь", - говориться в сообщении.

Сообщается, что с утра рабочие приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь.

Дополнение

В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.

Ущерб нанесенный экосистеме Черного моря из-за аварии танкеров, в результате которой произошла утечка мазута, может составлять миллиарды.

В то же время россия не останавливает перевозки нефти через Керченский пролив после аварии. 

Жители прибрежных населенных пунктов временно оккупированного Крыма находят птиц, пострадавших от мазута из-за аварии российских танкеров, на берегу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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