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Мазут движется к оккупированной Ялте: побережье и птицы в опасности

Мазут движется к оккупированной Ялте: побережье и птицы в опасности

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

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После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно движется к Ялте. Местные жители находят загрязненных птиц, которых доставляют в зоопарк «Сказка» для лечения.

Жители прибрежных населенных пунктов временно оккупированного Крыма находят птиц, пострадавших от мазута из-за аварии российских танкеров, на берегу.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на «Крым.Реалии».

Детали

Активист из Крыма (на условиях анонимности) рассказал, что на южном берегу Крыма уже обнаруживают птиц, пораженных мазутом. Для оказания помощи пострадавшим животным разработан специальный алгоритм.

Пострадавших птиц доставляют в Ялтинский зоопарк «Сказка», но после лечения их планируют выпускать на волю, где существует высокий риск повторного загрязнения мазутом.

По данным группы ученых под руководством доктора физико-математических наук Сергея Зацепы, пятно загрязнения движется на юго-запад, обходя Феодосийский залив, Судак и Алушту, и направляется непосредственно к Ялте.

Ранее оккупационные власти Крыма объявили техногенную чрезвычайную ситуацию регионального масштаба из-за крупного разлива мазута в Черном море. ЧС была введена в пределах Керчи и Ленинского района.

Напомним,

В Керченском проливе два танкера «Волгонефть» попали в аварию.

Ущерб нанесенный экосистеме Черного моря из-за аварии танкеров, в результате которой произошла утечка мазута, может составлять миллиарды.

В то же время россия не останавливает перевозки нефтии через Керченский пролив после аварии. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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kerchКерчь
yaltaЯлта
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым