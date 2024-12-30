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Мазут рухається до окупованої Ялти: узбережжя та птахи у небезпеці

Київ • УНН

 • 21885 перегляди

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухається до Ялти. Місцеві жителі знаходять забруднених птахів, яких доставляють до зоопарку "Сказка" для лікування.

Жителі прибережних населених пунктів тимчасово окупованого Криму знаходять птахів, постраждалих від мазуту через аварію російських танкерів, на березі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

Деталі

Активіст з Криму (на умовах анонімності) розповів, що на південному березі Криму вже виявляють птахів, уражених мазутом. Для надання допомоги постраждалим тваринам розроблено спеціальний алгоритм.

Постраждалих птахів доставляють до Ялтинського зоопарку "Сказка", але після лікування їх планують випускати на волю, де існує високий ризик повторного забруднення мазутом.

За даними групи науковців під керівництвом доктора фізико-математичних наук Сергія Зацепи, пляма забруднення рухається на південний захід, обходячи Феодосійську затоку, Судак і Алушту, і направляється безпосередньо до Ялти.

Раніше окупаційні влади Криму оголосили техногенну надзвичайну ситуацію регіонального масштабу через великий розлив мазуту в Чорному морі. НС була введена в межах Керчі та Ленінського району.

Нагадаємо

У Керченській протоці два танкери "Волгонефть" потрапили в аварію.

Збитки завдані екосистемі Чорного моря через аварію танкерів, в результаті якої стався витік мазуту, можуть становити мільярди.

Водночас росія не зупиняє перевезення нафти через Керченську протоку після аварії. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоКримінал та НП
kerchКерч
yaltaЯлта
chorne-moreЧорне море
krymКрим

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