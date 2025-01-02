Більше 4 км берегової лінії в окупованому Криму забруднено нафтою внаслідок аварії танкерів
Київ • УНН
У Криму виявлено дві ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії танкерів у Керченській протоці. Загальна протяжність забруднення становить 3,9 км, до ліквідації залучено 150 осіб.
У окупованому Криму виявили дві ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох танкерів у Керченській протоці.
Про це повідомило мнс рф, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
Під час моніторингу в ГО Керч у районі міського пляжу (Аршинцівська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості протяжністю 1,8 км. У Ленінському районі поблизу озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км
Повідомляється, до ліквідації залучено близько 150 осіб і 48 одиниць техніки.
Раніше
Мінекології України повідомляло, що у звʼязку з погодними умовами, з 25 грудня, нафтопродукти, які витекли внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці, переміщатимуться в північно-західному напрямку і можуть досягти південного узбережжя Криму.
Нагадаємо
На центральному пляжі Анапи виявлено локальні викиди нафтопродуктів після аварії двох танкерів "Волгонефть". Збиток екосистемі Чорного моря може становити мільярди, а на узбережжі знаходять постраждалих птахів.