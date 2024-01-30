Російські війська завдали 159 ударів по Запорізькій області: є пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
Минулої доби російські війська завдали 159 ударів по 19 населеним пунктам Запорізької області, включаючи 48 безпілотних атак. Удари пошкодили інфраструктуру, але обійшлося без жертв.
Російські війська минулої доби атакували 19 населених пунктів Запорізької області, завдавши 159 ударів, у тому числі здійснивши 48 дронових атак, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Минулої доби військовослужбовці рф завдали 159 ударів по 19 містах та селах Запорізької області
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З його слів, окупанти вгатили авіаційним снарядом по Малій Токмачці, здійснили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Щербакам, Левадному, Гуляйпільському й Лобковому, а також 5 РСЗВ- обстрілів Роботиного, Червоного та Малої Токмачки.
105 артударів прийшлися по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Левадному, Кам'янському, Степногірську, П'ятихатках, Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - заявив Малашко.
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